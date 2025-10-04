РФ снова ударила по энергетике Черниговщины, есть повреждения: как действуют графики 4 октября

Известно, что аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. Энергетики уже приступили к перезаживлению.

В то же время в области продолжает действовать График почасового отключения электроснабжения.

Сегодня его принцип предусматривает отключение три через три (три часа свет в очереди есть и три - нет).

"Делаем все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. Более того - надеемся, что не в пиковые часы отключения будут даже облегчены", - сообщили в "Черниговоблэнерго".

Удары РФ по энергетике

Напомним, в результате ряда вражеских ударов по энергетике Украины обесточенные потребители появились сразу в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.