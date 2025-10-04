UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини, є пошкодження: як діють графіки 4 жовтня

Ілюстративне фото: РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на 4 жовтня знову атакувала енергетичну систему у Чернігівській області. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

Наразі відомо, що аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики вже приступили до перезаживлення.

Водночас в області продовжує діяти Графік погодинного відключення електропостачання.

Сьогодні його принцип передбачає відключення три через три (три години світло у черги є і три - немає).

"Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, попри ситуацію, не було. Ба більше - сподіваємось, що не в пікові години відключення будуть навіть полегшені", - повідомили в "Чернігівобленерго".

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, в результаті низки ворожих ударів по енергетиці України знеструмлені споживачі з'явились відразу у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.

Зокрема, після масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі в "Чернігівобленерго" заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною. Через це від 1 жовтня в області діють жорсткі графіки відключень світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівВійна в УкраїніГрафіки відключення світла