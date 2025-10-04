РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини, є пошкодження: як діють графіки 4 жовтня

Наразі відомо, що аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики вже приступили до перезаживлення.

Водночас в області продовжує діяти Графік погодинного відключення електропостачання.

Сьогодні його принцип передбачає відключення три через три (три години світло у черги є і три - немає).

"Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, попри ситуацію, не було. Ба більше - сподіваємось, що не в пікові години відключення будуть навіть полегшені", - повідомили в "Чернігівобленерго".

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, в результаті низки ворожих ударів по енергетиці України знеструмлені споживачі з'явились відразу у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.