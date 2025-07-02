РФ атаковала Измаильский район: повреждены припортовая и туристическая инфраструктуры
В ночь на 2 июля россияне атаковали дронами Измаильский район Одесской области. В результате атаки зафиксированы повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Измаильской районной государственной администрации (РГА).
Согласно сообщению, под ударом дронов-камикадзе типа "Шахед" оказалась Вилковская территориальная община.
"Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, которые сбили часть вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура", - говорится в сообщении.
Также в Измаильской РГА уточнили, что, к счастью, обошлось без пострадавших.
Обстрел Измаильского района
Отметим, что россияне уже неоднократно атакуют Измаильский район Одесской области.
Например, в ночь на на 17 января целью врага тоже была припортовая инфраструктура в этом районе. Пострадавших и погибших не было, однако в результате обстрела были повреждены фасады зданий и жилого дома.
Кроме того, в ночь на 29 января враг тоже атаковал припортовую инфраструктуру Измаильского района. В результате атаки погибших и пострадавших не было, но были повреждены здания.
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