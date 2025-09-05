ua en ru
На угольных предприятиях ДТЭК трудоустроено более 300 ветеранов, треть из них – впервые после службы

Пятница 05 сентября 2025 18:27
На угольных предприятиях ДТЭК трудоустроено более 300 ветеранов, треть из них – впервые после службы Фото: ДТЭК трудоустраивает ветеранов на угольные предприятия (energo.dtek.com)
Автор: Илона Свиридова

Угольные предприятия компании ДТЭК трудоустроили более 300 ветеранов. Из них 86 – впервые после службы, а более 40 – ветераны с инвалидностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В компании рассказали, что с начала войны более 4 тысяч сотрудников шахт и других угольных предприятий ДТЭК присоединились к рядам ВСУ и стали на защиту страны.

"За время полномасштабного вторжения 226 ветеранов российско-украинской войны, – после демобилизации из-за ухудшения состояния здоровья или семейных обстоятельств, – вернулись к работе на угольные предприятия компании. Еще 86 – трудоустроились впервые", – говорится в сообщении.

На угольных предприятиях компании для защитников и ветеранов создана разветвленная сеть поддержки, которая способствует восстановлению и развитию профессиональных навыков.

В компании добавили, что многие ветераны и гражданские имеют приобретенную инвалидность, поэтому на предприятиях "ДТЭК Энерго" продолжается работа по созданию инклюзивного пространства.

В частности, уже проведены аудиты на 18 предприятиях компании и подготовлены планы по адаптации и обустройству инклюзивной среды.

"Дополнительно, чтобы способствовать трудоустройству ветеранов с инвалидностью, которые пошли защищать страну и хотят после демобилизации вернуться к работе, мы завершаем создание универсального инструмента – каталога инклюзивных рабочих мест. Благодаря этому сможем подбирать им рабочие места с учетом физических особенностей и потребностей", – подчеркнул генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.

Это позволит расширить возможности трудоустройства и профессиональной самореализации для ветеранов с инвалидностью. При этом уже сейчас на угольных предприятиях компании работают более 40 ветеранов с инвалидностью, отметил Фоменко.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

