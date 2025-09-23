ua en ru
ДТЭК впервые в Украине адаптировала надземную поверхность шахты для нужд ветеранов с инвалидностью

Вторник 23 сентября 2025 14:39
ДТЭК впервые в Украине адаптировала надземную поверхность шахты для нужд ветеранов с инвалидностью Фото: ДТЭК адаптировало шахту для работы ветеранов с инвалидностью (energo.dtek.com)
Автор: Юлия Бойко

В компании ДТЭК показали, как впервые в Украине адаптировали надземную поверхность шахты для работы ветеранов с инвалидностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сюжет телеканала "Мы – Украина" об одном из угледобывающих предприятий ДТЭК на Днепропетровщине.

Отмечается, только на это предприятие после службы вернулось уже 58 ветеранов. Среди них есть и те, кто в результате войны получил инвалидность.

Некоторые, как и до службы, если разрешают здоровье, работают по специальности. Некоторые, после тяжелых ранений – овладевают новыми специальностями.

В компании подчеркнули, что для ветеранов есть возможность переучиться на новую профессию для работы на поверхности. Поэтому для их нужд на предприятии было переоборудовано рабочее пространство и бытовые помещения.

В частности, в определенных местах смонтировали поручни, адаптировали уборные, душевые, установили удобные указатели, контрастные ленты в зонах, где необходимо повышенное внимание, и реализовали другие устройства.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

Также сообщалось, что угольные предприятия компании ДТЭК трудоустроили более 300 ветеранов. Из них 86 – впервые после службы, а более 40 – ветераны с инвалидностью.

