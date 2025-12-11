Без света до 6 часов: где и как в Украине сегодня действуют графики (список)

В Украине 11 декабря во всех регионах будут применяться графики почасовых отключений света, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

РБК-Украина рассказывает, как сегодня отключают свет по областям.

"Укрэнерго"

Отмечается, что ограничения вводят из-за последствий российских ракетных и дроновых атак, которые повредили энергообъекты и создали дефицит в системе.

Энергетики предупреждают, что ситуация может меняться в течение суток.

Жителям рекомендуют следить за обновлениями и проверять время и объемы возможных отключений у своих облэнерго.

Киев

Сегодня свет в столице будут отключать следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;

1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;

2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

3.1 очередь - света не будет с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

3.2 очередь - света не будет с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 19:00 и с 23:30 до 24:00;

4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

4.2 очередь - света не будет с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 16:30 до 22:00;

5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00;

6.1 очередь - света не будет с 07:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

6.2 очередь - света не будет с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30.

Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Днепропетровская область

В ДТЭК отметили, что стабилизационные отключения будут происходить по следующему графику:

для очереди 1.1 - с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00;

для очереди 1.2 - с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00;

для очереди 2.1 - с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;

для очереди 2.2 - с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;

для очереди 3.1 - с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

для очереди 3.2 - с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

для очереди 4.1 - с 02:00 до 05:30, с 07:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00;

для очереди 4.2 - с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

для очереди 5.1 - с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 19:30;

для очереди 5.2 - с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 19:30;

для очереди 6.1 - с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;

для очереди 6.2 - с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 23:00.

В какой группе отключений ваш дом, можно проверить на сайте компании.

Для потребителей компании ЦЕК графики почасовых отключений имеют такой вид:

1.1 очередь: с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00;

1.2 очередь: с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 24:00;

2.1 очередь: с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 22:00;

2.2 очередь: с 00:00 до 05:30 и с 09:00 до 16:00;

3.1 очередь: с 02:00 до 03:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

3.2 очередь: с 07:00 до 09:00, с 12:30 до 19:00 и с 23:00 до 24:00;

4.1 очередь: с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

4.2 очереди: с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;

5.1 очередь: с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;

5.2 очередь: с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;

6.1 очередь: с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;

6.2 очередь: с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 23:00.

В какой группе отключений ваш дом, можно проверить в Telegram-канале.

Одесская область

Харьковская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

очередь 1.1 - 00:00-06:00, 07:00-09:00, 10:00-16:30, 19:00-20:00;

очередь 1.2 - 00:00-06:00, 07:00-09:00, 10:00-16:30, 19:00-20:00, 22:00-24:00;

очередь 2.1 - 02:30-06:00, 07:00-09:00, 10:00-16:30, 20:00-24:00;

очередь 2.2 - 02:30-06:00, 07:00-09:00, 10:00-16:30, 20:00-22:00;

очередь 3.1 - 06:00-09:30, 13:00-19:00, 20:00-22:00;

очередь 3.2 - 06:00-07:00, 13:00-19:00, 20:00-22:00;

очередь 4.1 - 02:30-07:00, 13:00-19:00, 20:00-22:00;

очередь 4.2 - 02:30-07:00, 13:00-22:00;

очередь 5.1 - 00:00-02:30, 09:00-13:00, 16:30-23:30;

очередь 5.2 - 00:00-02:30, 09:00-13:00, 16:30-20:00, 22:00-23:30;

очередь 6.1 - 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-20:00, 22:00-23:30;

очередь 6.2 - 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-20:00, 22:00-23:30.

Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.

Запорожская область

График по очередям (подочереди):

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди) графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.

Кировоградская область

График имеет следующий вид:

очередь 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

очередь 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

очередь 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

очередь 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

очередь 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

очередь 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22.

О дальнейших изменениях будут сообщать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 11 декабря 2025 года:

с 00:00 по 07:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

с 07:00 по 09:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.

с 09:00 по 19:00 введен ГПВ в объеме 4 очередей.

с 19:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.

с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.





Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Сумская область

Сегодня, 11 декабря, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

с 00:00 до 07:00 - 3 очереди;

с 07:00 до 09:00 - 3,5 очереди;

с 09:00 до 19:00 - 4 очереди;

с 19:00 до 22:00 - 3,5 очереди;

с 22:00 до 24:00 - 3 очереди.

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

очередь 1.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00;

очередь 1.2 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00;

очередь 2.1 00:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00;

очередь 2.2 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00;

очередь 3.1 00:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00;

очередь 3.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00;

очередь 4.1 02:00 - 05:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00;

очередь 4.2 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00;

очередь 5.1 02:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00;

очередь 5.2 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;

очередь 6.1 02:00 - 05:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00;

очередь 6.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00.

Графики почасовых отключений опубликованы на сайте "Черкассыоблэнерго". Они имеют шесть очередей. Ознакомиться можно в разделе "Графики/Перечень очередей графиков почасовых отключений" по ссылке.

Черниговская область

Напоминаем, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Ровенская область

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей 11 декабря будут действовать в таком объеме:

очередь 1.1. - 08:00 - 10:00;

очередь 1.2. - 08:00 - 10:00;

очередь 2.1. - 10:00 - 12:00;

очередь 2.2. - 10:00 - 12:00;

очередь 3.1. - 12:00 - 14:00;

очередь 3.2. - 12:00 - 14:00;

очередь 4.1. - 14:00 - 16:00;

очередь 4.2. - 14:00 - 16:00;

очередь 5.1. - 16:00 - 18:00;

очередь 5.2. - 16:00 - 18:00;

очередь 6.1. - 18:00 - 20:00;

очередь 6.2. - 18:00 - 20:00.

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Житомирская область

Режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для четырех очередей:

с 00:00 до 07:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;

с 07:00 до 09:00 часов - электричество будут выключать для 3,5 очередей;

с 09:00 до 19:00 часов - электричество будут выключать для четырех очередей;

с 19:00 до 22:00 часов - электричество будут выключать для 3,5 очередей;

с 22:00 до 24:00 часов - электричество будут выключать для тьох очередей.

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

Винницкая область

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Тернопольская область

Посмотреть актуальный график и узнать, к какой подчиненности принадлежит ваш адрес можно на официальном сайте в разделе "График почасовых отключений".

Волынская область

Режим почасовых отключений электроэнергии для населения будут действовать в таком объеме:

подчередь 1.1. - 13:00 - 16:30;

подчередь 1.2. - 13:00 - 16:30;

подчередь 2.1. - 09:30 - 13:00;

подчередь 2.2. - 09:30 - 13:00;

подчередь 3.1. - 08:00 - 09:30;

подчередь 3.2. - 08:00 - 09:30;

подчередь 4.1. - 16:30 - 20:00;

подчередь 5.1. - 16:30 - 20:00.

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе можно посмотреть на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Львовская область

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Николаевская область

По подочередности свет будут выключать следующим образом:

1.1 - 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-00:00;

1.2 - 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-00:00;

2.1 - 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30;

2.2 - 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-00:00;

3.1 - 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-22:30;

3.2 - 05:00-12:00; 15:30-22:30;

4.1 - 00:00-01:30; 06:30-12:00; 15:30-22:30;

4.2 - 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30;

5.1 - 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-00:00;

5.2 - 00:00-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:30; 22:30-00:00;

6.1 - 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-00:00;

6.2 - 00:00-00:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00.

Ситуация с отключением света может меняться, отмечают энергетики. Посмотреть актуальную информацию по адресам можно на сайте облэнерго.

Также в регионе будут выключать свет в связи с плановыми работами - смотреть график.

Закарпатская область

Посмотреть очереди почасовых включений/отключений электроэнергии можно на сайте " Закарпатьеоблэнерго".

Ивано-франковская область

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

Черновицкая область