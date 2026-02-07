ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ опозорилась с новым 30-мм снарядом против БПЛА

РФ, Суббота 07 февраля 2026 23:37
UA EN RU
РФ опозорилась с новым 30-мм снарядом против БПЛА Фото: зенитный комплекс "Панцирь" (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В России заявили о создании нового 30-мм боеприпаса для борьбы с беспилотниками, однако за громкими заявлениями скрываются серьезные технические пробелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.

Читайте также: Украина ждала снаряды 18 месяцев: Пентагон накажет оружейных гигантов за задержку

Отсутствие ключевых элементов системы и нестыковки в заявленных характеристиках ставят под сомнение практическую ценность этой разработки.

Очередной "аналог", но без главного

Российский военно-промышленный комплекс анонсировал программируемый 30-мм снаряд для автоматических пушек, который впервые планируют показать на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

Боеприпас представляют как средство против БПЛА с дистанционным подрывом и поражением цели шрапнелью, однако без указания разработчика и каких-либо детальных характеристик.

В описании говорится: "Прицельный комплекс рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва в зависимости от траектории полета цели, позволяющей достать дрон шрапнелью. Введение времени для детонации происходит автоматически по оптической линии. Снаряд позволит значительно повысить эффективность 30-мм пушек, установленных на разных платформах, при стрельбе по беспилотникам".

Где система программирования

Заявлено, что боеприпас предназначен для пушек 2А42 и может применяться с БМП-2, БМПТ, а также вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. При этом ключевой вопрос остается без ответа: каким образом штатная советская пушка будет программировать снаряд на подрыв.

Без современного программатора и цифровой системы управления огнем такой боеприпас фактически превращается в обычный осколочно-фугасный 3УОФ8.

Западные решения и российские противоречия

Подобные технологии давно не являются новинкой. Аналоги вроде AHEAD от Rheinmetall для Skynex и Skyranger, GPR-AB-T или 3P используют точное цифровое задание времени подрыва еще до вылета снаряда из ствола. Именно этого элемента российская сторона не демонстрирует.

Отдельные вопросы вызывает и отсутствие упоминания зенитных комплексов "Панцирь" и "Тунгуска", которые используют 30-мм пушку 2А38.

Вероятно, российские системы управления огнем просто не справляются с высокой скорострельностью, что и стало причиной замалчивания этой темы.

Напоминаем, что Украина предоставила немецкому оборонному концерну Rheinmetall земельный участок для размещения будущего предприятия по выпуску артиллерийских боеприпасов, что стало очередным шагом в развитии сотрудничества в сфере оборонной промышленности и усилении собственного производства снарядов.

Отметим, что власти Чехии намерены продолжить реализацию так называемой снарядной инициативы, запущенной предыдущим кабинетом, что позволит и дальше обеспечивать Украину боеприпасами для артиллерийских систем и других видов вооружения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ