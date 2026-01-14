Rheinmetall получил в Украине участок для строительства завода по производству снарядов

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью "Укринформу ".

Он рассказал, что Rheinmetall выполняет взятые на себя обязательства, и уже имеет действующий контракт на поставку оборудования для будущего завода.

По словам Паппергера, поиск необходимого земельного участка длился некоторое время, и сейчас он уже официально выделен. В то же время он добавил, что старту строительства завода должны предшествовать определенные организационные и регуляторные процедуры.

Кроме того, директор Rheinmetall отметил, что в целом сотрудничество компании и Украины продвигается хорошо.

"Мы благодарны за то, что можем быть таким важным промышленным партнером для ВСУ во многих сферах, включая артиллерийские боеприпасы, боевые машины пехоты, средства противовоздушной обороны, космическую разведку и мобильные полевые госпитали", - отметил Паппергер.