Rheinmetall получил в Украине участок для строительства завода по производству снарядов

Среда 14 января 2026 20:32
UA EN RU
Rheinmetall получил в Украине участок для строительства завода по производству снарядов Фото: директор Rheinmetall Армин Паппергер (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина выделила немецкому оборонному концерну Rheinmetall земельный участок для строительства завода по производству снарядов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью"Укринформу".

Он рассказал, что Rheinmetall выполняет взятые на себя обязательства, и уже имеет действующий контракт на поставку оборудования для будущего завода.

По словам Паппергера, поиск необходимого земельного участка длился некоторое время, и сейчас он уже официально выделен. В то же время он добавил, что старту строительства завода должны предшествовать определенные организационные и регуляторные процедуры.

Кроме того, директор Rheinmetall отметил, что в целом сотрудничество компании и Украины продвигается хорошо.

"Мы благодарны за то, что можем быть таким важным промышленным партнером для ВСУ во многих сферах, включая артиллерийские боеприпасы, боевые машины пехоты, средства противовоздушной обороны, космическую разведку и мобильные полевые госпитали", - отметил Паппергер.

Завод Rheinmetall в Украине

Rheinmetall - немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники, артиллерийских систем, боеприпасов, систем ПВО, а также электроники и дронов. В частности, концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО.

Ранее в Rheinmetall сообщили о строительстве в Украине совместного завода по производству снарядов. Меморандум о создании совместного предприятия был подписан во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В августе 2025 года стало известно, что немецкий оборонный концерн планирует удвоить мощности украинского завода по изготовлению 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

В сентябре 2025 года экс-министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Rheinmetall построит новый завод по производству снарядов в безопасном регионе Украины. Он отметил, что были финализированы процедуры по запуску совместного производства.

