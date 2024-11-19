РФ увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море: какой возможен залп
Российская Федерация продолжает держать в Черном Море носители крылатых ракет "Калибр". Сегодня их стало еще больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
По состоянию на 06:00, 19 ноября, в акватории Черного моря находится 6 вражеских кораблей. Все они являются носителями "Калибров" с общим залпом до 24 ракет.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако военные зафиксировали 3 корабля россиян в Средиземном море. Все эти суда также являются носителями крылатых ракет "Калибр", а их общий залп может составлять до 24 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю - 16 судов, из них 11 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю - 11 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.
В ВМС добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, что утром 17 ноября Россия совершила массированную атаку по Украине. Под обстрелом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии.
В частности, враг запустил около 120 ракет и 90 БпЛА. Силы ПВО по состоянию на 12:00 17 ноября сбили 144 воздушные цели - 102 ракеты и 42 дрона.
Этим же утром в ВМС ВСУ сообщили, что в Черном море находились 4 российских носителя "Калибров" общим залпом до 24 ракет. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что с Черного моря были зафиксированы пуски. Вероятно, это был запуск с кораблей.
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