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РФ увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море: какой возможен залп

Вторник 19 ноября 2024 07:30
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РФ увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море: какой возможен залп Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация продолжает держать в Черном Море носители крылатых ракет "Калибр". Сегодня их стало еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00, 19 ноября, в акватории Черного моря находится 6 вражеских кораблей. Все они являются носителями "Калибров" с общим залпом до 24 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако военные зафиксировали 3 корабля россиян в Средиземном море. Все эти суда также являются носителями крылатых ракет "Калибр", а их общий залп может составлять до 24 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 16 судов, из них 11 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 11 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

РФ увеличила количество носителей &quot;Калибров&quot; в Черном море: какой возможен залп

Напомним, что утром 17 ноября Россия совершила массированную атаку по Украине. Под обстрелом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии.

В частности, враг запустил около 120 ракет и 90 БпЛА. Силы ПВО по состоянию на 12:00 17 ноября сбили 144 воздушные цели - 102 ракеты и 42 дрона.

Этим же утром в ВМС ВСУ сообщили, что в Черном море находились 4 российских носителя "Калибров" общим залпом до 24 ракет. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что с Черного моря были зафиксированы пуски. Вероятно, это был запуск с кораблей.

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