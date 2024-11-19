РФ увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море: какой возможен залп

Российская Федерация продолжает держать в Черном Море носители крылатых ракет "Калибр". Сегодня их стало еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00, 19 ноября, в акватории Черного моря находится 6 вражеских кораблей. Все они являются носителями "Калибров" с общим залпом до 24 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако военные зафиксировали 3 корабля россиян в Средиземном море. Все эти суда также являются носителями крылатых ракет "Калибр", а их общий залп может составлять до 24 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 16 судов, из них 11 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 11 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.