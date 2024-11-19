РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: який можливий залп
Російська Федерація продовжує тримати у Чорному Морі носії крилатих ракет "Калібр". Сьогодні їх стало ще більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Так, станом на 06:00, 19 листопада, в акваторії Чорного моря перебуває 6 ворожих кораблів. Всі вони є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 24 ракет.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте військові зафіксували 3 кораблі росіян у Середземному морі. Всі ці судна також є носіями крилатих ракет "Калібр", а їх загальний залп може складати до 24 ракет.
Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 16 суден, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 11 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.
У ВМС додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, що вранці 17 листопада Росія здійснила масовану атаку по Україні. Під обстрілом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії.
Зокрема, ворог запустив близько 120 ракет і 90 БпЛА. Сили ППО станом на 12:00 17 листопада збили 144 повітряні цілі - 102 ракети та 42 дрони.
Цього ж ранку у ВМС ЗСУ повідомили, що в Чорному морі перебували 4 російські носії "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що з Чорного моря були зафіксовані пуски. Ймовірно, це був запуск із кораблів.
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