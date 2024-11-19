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РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: який можливий залп

Вівторок 19 листопада 2024 07:30
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РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: який можливий залп Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація продовжує тримати у Чорному Морі носії крилатих ракет "Калібр". Сьогодні їх стало ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 06:00, 19 листопада, в акваторії Чорного моря перебуває 6 ворожих кораблів. Всі вони є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 24 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте військові зафіксували 3 кораблі росіян у Середземному морі. Всі ці судна також є носіями крилатих ракет "Калібр", а їх загальний залп може складати до 24 ракет.

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 16 суден, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 11 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

РФ збільшила кількість носіїв &quot;Калібрів&quot; у Чорному морі: який можливий залп

Нагадаємо, що вранці 17 листопада Росія здійснила масовану атаку по Україні. Під обстрілом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії.

Зокрема, ворог запустив близько 120 ракет і 90 БпЛА. Сили ППО станом на 12:00 17 листопада збили 144 повітряні цілі - 102 ракети та 42 дрони.

Цього ж ранку у ВМС ЗСУ повідомили, що в Чорному морі перебували 4 російські носії "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що з Чорного моря були зафіксовані пуски. Ймовірно, це був запуск із кораблів.

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