Украина под массированным ракетным ударом: что известно сейчас
Российские оккупанты во время комбинированной воздушной атаки 17 ноября запустили по Украине ракеты разных типов и дроны-камикадзе. В нескольких областях раздались взрывы, и уже известно о пожаре в Киеве из-за обстрела.
Что сейчас известно о российской воздушной атаке, и какие области и города под ударом - в материале РБК-Украина
Запуск ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС в направлении Украины был зафиксирован в 05:42. При этом мониторинговые группы писали, что количество самолетов составляло 17. Однако не ясно, все ли борта вражеской авиации нанесли ракетные удары.
Кроме того, еще с вечера в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные беспилотники (предварительно типа "Шахед"), которые оккупанты запускали несколькими группами и волнами всю ночь.
Уже утром стало известно о пусках крылатых ракет морского базирования "Калибр" из акватории Черного моря. Между тем в ВМС ВСУ информировали, что утром в Черном море находились 4 российских ракетоносителя общим залпом до 24 ракет "Калибр".
Позже в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики из временно оккупированной Феодосии в Крыму.
Был зафиксирован пуск баллистики на Кропивницкий, крылатой ракеты в Киев. Также военные ВСУ сообщили о движении ракет в сторону ряда областей.
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