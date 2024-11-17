Россия запустила по Украине более 200 ракет и дронов. Сколько сбила ПВО

Россия устроила массированный обстрел по Украине 17 ноября, запустив 210 ракет и дронов. ПВО сбила 144 вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"В ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed", - говорится в сообщении.

В целом, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил выявлено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника - 120 ракет и 90 БПЛА.

одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

одна баллистическая ракета "Искандер-М";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.

Как отработала ПВО

В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все имеющиеся силы и средства противовоздушной обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация о сбитии 144 воздушных целей - 102 ракет и 42 БПЛА:

1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";

7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";

4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

42 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).

В результате активного противодействия Сил обороны 41 вражеский БПЛА локационно потерян в разных регионах Украины, еще два БПЛА полетели в сторону России и временно оккупированной территории.

В каких областях работала ПВО

Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины - в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Особенности атаки РФ

По данным военных, к воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей МиГ-31К, 4 корабли-носители крылатих ракет.

Отметим, что самолеты Ту-160 ранее оккупанты почти не использовали для обстрелов по Украине. До этого был известен только один случай атаки с использованием таких самолетов за время войны - 1 мая 2023 года.