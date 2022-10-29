В РФ обсуждали ядерный удар по Германии перед нападением на Украину, - Spiegel

За несколько недель до нападения Владимира Путина на Украину в российской армии обсуждались сценарии ядерного удара по Германии. Западные спецслужбы перехватили радиосообщения ВМФ России с маневра в Балтийском море в конце прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Согласно данным разведки, речь шла о ядерных ударах по Германии с указанием трех целей: Берлин, авиабаза США в Рамштайне и авиабаза Бюхель, где армия США хранит ядерное оружие. Эксперты по безопасности оценивают радиосообщения по-разному.

С одной стороны, использование ядерного оружия обычно обсуждалось и отрабатывалось на военных учениях - это также случалось во время маневров НАТО. С ним не обязательно должна быть связана реальная опасность.

Другие эксперты полагают, что русские, зная, что их прослушивают, намеренно назвали цели, чтобы запугать Запад.

Согласно недавнему опросу Civey для Spiegel, настроения в Германии таковы: 51% немцев обеспокоен тем, что может разразиться ядерная война. 57% опасаются ядерного удара России по Украине и 37% по Германии.