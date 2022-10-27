Ответ на применение Россией ядерного оружия будет международным, - глава Пентагона

В случае применения Россией ядерного оружие компонентов в войне против Украины, Кремль получит серьезный международный ответ.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Если это произойдет (применение россиянами ядерного оружия – ред.), вы увидите очень серьезный ответ со стороны международного сообщества", – заявил министр обороны США.

Он подчеркнул, что этот вопрос очень важен для мирового сообщества, поскольку речь идет о риске ядерного удара впервые за последние 70 лет, и это потенциально может изменить ситуацию для мира в целом.

"Даже разговоры о применении такого оружия опасны и безответственны", - добавил Остин.