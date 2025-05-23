"Меморандума" о перемирии нет уже неделю: Зеленский разнес промедление России

Россия за неделю не смогла подготовить "меморандум" о перемирии с Украиной. Москва издевается над всем миром.

Глава государства заявил о необходимости прекращения огня, дипломатических шагов к реальному миру, а также новой и действенной архитектуры безопасности. Украина для этого объединяет партнеров.



По его словам, сейчас наступило время надавить на Россию, чтобы добиться результата.

"И когда у россиян уже неделя пошла на формулировку так называемого "меморандума", который они хотят, чтобы ответить на необходимость прекратить огонь - это точно издевательство над всем миром. Сколько времени! Каждый день на войне - это потеря жизней. Конечно, в России людей не считают. Но мир должен считать", - добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что новые санкции против России необходимы.