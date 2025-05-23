"Меморандума" о перемирии нет уже неделю: Зеленский разнес промедление России
Россия за неделю не смогла подготовить "меморандум" о перемирии с Украиной. Москва издевается над всем миром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства заявил о необходимости прекращения огня, дипломатических шагов к реальному миру, а также новой и действенной архитектуры безопасности. Украина для этого объединяет партнеров.
По его словам, сейчас наступило время надавить на Россию, чтобы добиться результата.
"И когда у россиян уже неделя пошла на формулировку так называемого "меморандума", который они хотят, чтобы ответить на необходимость прекратить огонь - это точно издевательство над всем миром. Сколько времени! Каждый день на войне - это потеря жизней. Конечно, в России людей не считают. Но мир должен считать", - добавил Зеленский.
Он также подчеркнул, что новые санкции против России необходимы.
Условия для перемирия
Напомним, Россия на переговорах с Украиной на прошлой неделе отказалась от безусловного прекращения огня как минимум на 30 дней.
Стороны договорились в письменном виде представить свое видение возможного прекращения огня.
Несколько дней назад российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна якобы готова работать с Украиной над меморандумом, в котором, в частности, речь может идти о прекращении огня.
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