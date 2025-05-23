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Россия передаст Украине документ с "условиями" для мира: Лавров ответил, когда

Пятница 23 мая 2025 19:56
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Россия передаст Украине документ с "условиями" для мира: Лавров ответил, когда Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия готовит для Украины проект документа, где будут указаны ее требования для мира. Его планируется передать после завершения обмена пленными "1000 на 1000".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, Россия активно работает над второй частью договоренностей с Украиной. Речь о подготовке проекта документа с изложением условий достижения "устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании".

"Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает", - добавил чиновник страны-агрессора.

Он также уточнил, что Россия завершает подготовку списка для обмена военнопленными с Украиной.

Лавров добавил, что Москва якобы привержена тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле в ходе переговоров украинской и российской делегаций.

Российский министр добавил, что РФ "останется привержена мирному урегулированию" и "всегда открыта для переговоров".

Меморандум Путина

Напомним, несколько дней назад российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы хочет работать над меморандумом с Украиной, где будут изложены "принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, включая и возможное прекращение огня на определенное время".

Сегодня, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия не может подготовить свой "меморандум" о перемирии уже неделю. В это время каждый день гибнут люди.

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