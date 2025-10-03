ua en ru
Политика
Война в Украине

Полтава под ракетной атакой, в городе слышны взрывы

Полтава, Пятница 03 октября 2025 01:47
Полтава под ракетной атакой, в городе слышны взрывы Иллюстративное фото: люди в укрытии во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Полтаву атакуют ракеты, в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и телеканал "Суспільне".

Первая информация о пусках крылатых ракет на Полтаву появилась около 01:00 в Telegram воздушных сил ВСУ.

Она обновлялась несколько раз.

Так выглядела карта воздушных тревог:

Полтава под ракетной атакой, в городе слышны взрывы

Как пишут мониторинговые Telegram-каналы, были применены крылатые ракеты наземного базирования, вероятно 9м727-729 "Искандер-К".

В то же время телеканал "Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов сообщил о взрывах в Полтаве.

Официальной информации по состоянию на 01:40 по взрывам не поступало.

Обновлено в 02:08

СМИ и мониторинговые каналы снова сообщают о взрывах в Полтаве.

Обновлено в 02:30

В Полтаве прозвучала серия взрывов, сообщает "Суспільне".

Где объявлена воздушная тревога

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 3 октября часть Украины охватила воздушная тревога. Граждан призывают находиться в укрытиях.

Сообщения свидетельствуют об усилении активности воздушных угроз в центральных и северо-восточных областях страны.

