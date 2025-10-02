ua en ru
Ночная атака РФ на Киевскую область: пострадал мужчина, его госпитализировали

Четверг 02 октября 2025 01:37
UA EN RU
Ночная атака РФ на Киевскую область: пострадал мужчина, его госпитализировали Иллюстративное фото: пострадавшему оказывают всю необходимую помощь (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 2 октября в очередной раз атаковали Киевскую область дронами. В результате вражеской атаки в одном из районов пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской ОВА Николай Калашника.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Бучанском районе травмирован человек", - говорится в сообщении.

Глава ОВА уточнил, что у мужчины 50 лет осколочное ранение правой голени. Его госпитализировали в местную больницу, и сейчас оказывают всю необходимую помощь

Также Калашник отметил, что россияне целенаправленно атакуют мирные населенные пункты, "пытаясь уничтожить саму жизнь".

"Зло должно быть наказано. Берегите себя и своих близких. Находитесь в безопасных местах во время воздушной тревоги", - резюмировал начальник Киевской ОВА.

Обстрелы Киевской области

Напомним, что россияне регулярно атакуют Киевскую область, применяя для атак дроны и различного типа ракеты.

Например, в ночь на 30 сентября регион был атакован беспилотниками. В результате вражеской атаки был поврежден жилой частный дом, авто, а также пострадала женщина 1950 года рождения.

