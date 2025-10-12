Россия с утра атакует Украину "Шахедами": где замечены вражеские дроны

Российская армия утром воскресенья, 12 октября запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" Вражеские дроны зафиксированы на севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые вражеские дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 7 утра. Сейчас тревога распространяется в северных областях.

По состоянию на 09:10 российские дроны движутся в направлении Кременчуга. Тревога также объявлена в Киевской области из-за дронов, который движется от Козельца в направлении столицы.

Обновлено в 09:15

В Киеве также объявлен сигнал воздушной тревоги.

"Киев - находитесь в укрытиях, на город ударный беспилотник с севера", - воздушные силы.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и при опасности немедленно направляться в укрытия. Также в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

