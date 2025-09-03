В Украине задерживаются более 30 поездов из-за массированной атаки РФ: список

"Укрзализныця" сообщила, что из-за ракетной и дроновую атаку России утром более 30 пассажирских поездов курсируют с опозданием.

Сейчас железнодорожники работают над восстановлением графика движения и устранением последствий обстрелов. Информацию об актуальном времени прибытия и отправления можно отслеживать в приложении и на сайте компании.

Обновлено в 9:09.

По данным компании, в результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка, что повлечет задержки этих рейсов до 7 часов.

Железнодорожники отметили, что постараются максимально сократить время задержки поездов.

Уже отправились в объезд и наверстывают задержку такие рейсы:

№75 Киев - Кривой Рог,

№791 Кременчуг - Киев,

№85 Запорожье - Львов,

№79 Днепр - Львов,

№51 Запорожье - Одесса,

№119 Днепр - Хелм,

№37 Запорожье - Киев,

№31 Запорожье - Перемышль,

№121 Херсон - Краматорск,

№59 Харьков - Одесса,

№65/165 Харьков - Черкассы, Умань.

Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов: