ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине задерживаются более 30 поездов из-за массированной атаки РФ: список

Украина, Среда 03 сентября 2025 08:59
UA EN RU
В Украине задерживаются более 30 поездов из-за массированной атаки РФ: список Фото: поезда задерживаются после ночной атаки (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Карина Левицкая

По состоянию на утро 3 сентября в Украине более 30 поездов движутся с опозданием. Причиной стали массированные ракетные и дроновые удары РФ по территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

"Укрзализныця" сообщила, что из-за ракетной и дроновую атаку России утром более 30 пассажирских поездов курсируют с опозданием.

В Украине задерживаются более 30 поездов из-за массированной атаки РФ: список

Сейчас железнодорожники работают над восстановлением графика движения и устранением последствий обстрелов. Информацию об актуальном времени прибытия и отправления можно отслеживать в приложении и на сайте компании.

Обновлено в 9:09.

По данным компании, в результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка, что повлечет задержки этих рейсов до 7 часов.

Железнодорожники отметили, что постараются максимально сократить время задержки поездов.

Уже отправились в объезд и наверстывают задержку такие рейсы:

  • №75 Киев - Кривой Рог,
  • №791 Кременчуг - Киев,
  • №85 Запорожье - Львов,
  • №79 Днепр - Львов,
  • №51 Запорожье - Одесса,
  • №119 Днепр - Хелм,
  • №37 Запорожье - Киев,
  • №31 Запорожье - Перемышль,
  • №121 Херсон - Краматорск,
  • №59 Харьков - Одесса,
  • №65/165 Харьков - Черкассы, Умань.

Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов:

  • №76 Кривой Рог - Киев,
  • №102 Краматорск - Херсон,
  • №38 Киев - Запорожье,
  • №80 Львов - Днепр,
  • №120 Хелм - Днепр,
  • №86 Львов - Запорожье,
  • №54 Одесса - Днепр,
  • №254 Одесса - Кривой Рог,
  • №8 Одесса - Харьков.

Обстрел Украины

Ночью Россия снова нанесла комбинированный удар по Украине. Сначала оккупанты атаковали дронами, а затем появились сообщения о взлете стратегической авиации и выходе ракетоносителя в Черное море.

Ближе к утру эти данные подтвердились - в воздушном пространстве страны начали фиксировать вражеские ракеты.

Повреждения и пострадавшие были в Кировоградской области, но основной целью врага стала западная Украина. Взрывы были слышны в Луцке, Львове, Ровно, Хмельницком и не только.

В Киеве на фоне дроновой и ракетной атак также прозвучали взрывы.

Стоит отметить, что после ночного обстрела в одной из общин Ивано-Франковской области родителей даже призвали не вести детей в школы и садики.

Подробнее обо всем, что известно о ночном ударе россиян, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Война России против Украины Оккупанты
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком