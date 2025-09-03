В Украине задерживаются более 30 поездов из-за массированной атаки РФ: список
По состоянию на утро 3 сентября в Украине более 30 поездов движутся с опозданием. Причиной стали массированные ракетные и дроновые удары РФ по территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци".
"Укрзализныця" сообщила, что из-за ракетной и дроновую атаку России утром более 30 пассажирских поездов курсируют с опозданием.
Сейчас железнодорожники работают над восстановлением графика движения и устранением последствий обстрелов. Информацию об актуальном времени прибытия и отправления можно отслеживать в приложении и на сайте компании.
Обновлено в 9:09.
По данным компании, в результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка, что повлечет задержки этих рейсов до 7 часов.
Железнодорожники отметили, что постараются максимально сократить время задержки поездов.
Уже отправились в объезд и наверстывают задержку такие рейсы:
- №75 Киев - Кривой Рог,
- №791 Кременчуг - Киев,
- №85 Запорожье - Львов,
- №79 Днепр - Львов,
- №51 Запорожье - Одесса,
- №119 Днепр - Хелм,
- №37 Запорожье - Киев,
- №31 Запорожье - Перемышль,
- №121 Херсон - Краматорск,
- №59 Харьков - Одесса,
- №65/165 Харьков - Черкассы, Умань.
Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов:
- №76 Кривой Рог - Киев,
- №102 Краматорск - Херсон,
- №38 Киев - Запорожье,
- №80 Львов - Днепр,
- №120 Хелм - Днепр,
- №86 Львов - Запорожье,
- №54 Одесса - Днепр,
- №254 Одесса - Кривой Рог,
- №8 Одесса - Харьков.
Обстрел Украины
Ночью Россия снова нанесла комбинированный удар по Украине. Сначала оккупанты атаковали дронами, а затем появились сообщения о взлете стратегической авиации и выходе ракетоносителя в Черное море.
Ближе к утру эти данные подтвердились - в воздушном пространстве страны начали фиксировать вражеские ракеты.
Повреждения и пострадавшие были в Кировоградской области, но основной целью врага стала западная Украина. Взрывы были слышны в Луцке, Львове, Ровно, Хмельницком и не только.
В Киеве на фоне дроновой и ракетной атак также прозвучали взрывы.
Стоит отметить, что после ночного обстрела в одной из общин Ивано-Франковской области родителей даже призвали не вести детей в школы и садики.
Подробнее обо всем, что известно о ночном ударе россиян, можно узнать в материале РБК-Украина.