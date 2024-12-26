Финляндия призвала противодействовать теневому флоту РФ после инцидента с кабелем
Финляндия внимательно следит за ситуацией после поврежденной линии электропередач. И призывает мир противодействовать рискам, которые представляют суда российского теневого флота.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X (Twitter).
Стубб сообщил, что уже получил отчет об инциденте с кабелем в Финском заливе и пояснил, что финские органы власти эффективно сотрудничают в расследовании инцидентов.
"Мы внимательно следили за ситуацией с Петтери Орпо (премьер-министр Эстонии, - ред.) вчера. Рискам, которые представляют суда, принадлежащие к российскому теневому флоту, необходимо противодействовать", - подытожил он.
Поврежденной линии электропередач в Финляндии
Напомним, что вчера вечером в Финляндии заявили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией.
Около 18:00 часов Финский национальный оператор электросетей Fingrid заявил о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию
Впоследствии стало известно, что в Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе.
Представитель финского оператора системы передачи электроэнергии Fingrid Арто Пахкин даже заметил, что в районе, где пролегают кабели, в момент разрыва связи находились два судна.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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