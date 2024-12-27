Финляндия предотвратила серьезные диверсии благодаря остановке "теневого танкера" РФ, - Yle

Остановив "теневой танкер" РФ Финляндия предотвратила несколько более серьезных диверсий. Судно могло продолжать повреждать подводные коммуникации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Yle .

"Если бы судну позволили пройти дальше, под угрозой оказался бы также кабель Estlink 1, соединяющий Финляндию и Эстонию и расположенный рядом с поврежденным C-Lion 1. А затем на пути были бы газопровод Balticconnector и многие другие подводные кабели", - пояснил Лотт.

Эксперт из Центра исследований морского права в Норвегии Александр Лотт считает, что танкер мог продолжать повреждать подводные коммуникации, если бы Финляндия не остановила его.

Повреждение кабелей в Финском заливе

Напомним, 25 декабря стало известно, что между Эстонией и Финляндией были повреждены подводные кабели связи.

Представитель финского оператора системы передачи электроэнергии Fingrid Арто Пахкин даже заметил, что в районе, где пролегают кабели, в момент разрыва связи находились два судна. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Позже стало известно, что власти Финляндии расследуют дело нефтяного танкера, который, вероятно, является частью теневого флота России.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб призвал мир противодействовать рискам, которые представляют суда российского теневого флота.

Генсек НАТО Марк Рютте сегодня подчеркнул, что НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море после диверсии на подводном кабеле электропередач.

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