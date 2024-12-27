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Финляндия предотвратила серьезные диверсии благодаря остановке "теневого танкера" РФ, - Yle

Финляндия, Пятница 27 декабря 2024 21:30
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Финляндия предотвратила серьезные диверсии благодаря остановке "теневого танкера" РФ, - Yle Фото: остановив теневой танкер РФФинляндия предотвратила несколько серьезных диверсий (marinetraffic.com)
Автор: Карина Левицкая

Остановив "теневой танкер" РФ Финляндия предотвратила несколько более серьезных диверсий. Судно могло продолжать повреждать подводные коммуникации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Yle.

Эксперт из Центра исследований морского права в Норвегии Александр Лотт считает, что танкер мог продолжать повреждать подводные коммуникации, если бы Финляндия не остановила его.

"Если бы судну позволили пройти дальше, под угрозой оказался бы также кабель Estlink 1, соединяющий Финляндию и Эстонию и расположенный рядом с поврежденным C-Lion 1. А затем на пути были бы газопровод Balticconnector и многие другие подводные кабели", - пояснил Лотт.

Повреждение кабелей в Финском заливе

Напомним, 25 декабря стало известно, что между Эстонией и Финляндией были повреждены подводные кабели связи.

Представитель финского оператора системы передачи электроэнергии Fingrid Арто Пахкин даже заметил, что в районе, где пролегают кабели, в момент разрыва связи находились два судна. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Позже стало известно, что власти Финляндии расследуют дело нефтяного танкера, который, вероятно, является частью теневого флота России.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб призвал мир противодействовать рискам, которые представляют суда российского теневого флота.

Генсек НАТО Марк Рютте сегодня подчеркнул, что НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море после диверсии на подводном кабеле электропередач.

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