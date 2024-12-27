НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море из-за диверсий

НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море после диверсии на подводном кабеле электропередач, соединяющем Финляндию и Эстонию, произошедшей на этой неделе,

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в сети Х .

"Поговорил с (президентом Финляндии) Александром Стуббом о продолжающемся финском расследовании возможного подрыва подводных кабелей. Выразил свою полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", - написал он

Вооруженные силы Эстонии начали военно-морскую операцию по защите подводного электрокабеля Estlink 1 в Балтийском море в ответ на повреждение на этой неделе параллельной линии электропередачи, сообщил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что патрульный корабль Raju направлен в воды, где находится Estlink 1, и что страна надеется, что союзники по НАТО также направят туда корабли.

Повреждения подводных сооружений в регионе стали настолько частыми, что трудно поверить, что это произошло просто из-за несчастного случая или плохой практики мореплавания, заявил Цахкна.

"Если возникнет угроза критически важной подводной инфраструктуре в нашем регионе, последует и ответ", - написал Цахкна в социальной сети X.

Российский след

Финляндия арестовала судно, перевозившее российскую нефть, по подозрению в том, что судно вызвало отключение подводного силового кабеля Estlink 2, который, как и Estlink 1, соединяет Финляндию и Эстонию, а также повредило четыре интернет-линии.

Финские следователи полагают, что судно из "теневого флота" России, зарегистрированное на Островах Кука и под названием Eagle S, могло нанести ущерб, волоча свой якорь по морскому дну, что является одним из нескольких подобных инцидентов за последние годы.

По словам операторов Fingrid и Elering, отключение линии Estlink 2 мощностью 658 мегаватт началось 25 декабря в полдень по местному времени, в результате чего между двумя странами осталась работающей только линия Estlink 1 мощностью 358 МВт.

Страны Балтийского моря находятся в состоянии повышенной готовности к актам диверсий после серии отключений электрокабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов с момента вторжения России в Украину в 2022 году.