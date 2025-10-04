Россияне продолжают бить по энергетике: Минэнерго предупредило о массовых отключениях света

Ночью российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов на Черниговщине без света остались около 50 тысяч человек, а аварийные отключения продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

По данным министерства, в результате обстрелов РФ на Черниговщине аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. В то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение и отменить графики почасовых отключений, которые были вынужденно введены "Черниговоблэнерго", - отметили в Минэнерго.

Как отметили в министерстве, целенаправленные атаки на объекты энергетической инфраструктуры являются очередным свидетельством террористических методов, к которым прибегает враг.

"Министерство энергетики выражает благодарность энергетикам, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают выполнять свою работу и обеспечивать функционирование энергосистемы", - добавили в Минэнерго.