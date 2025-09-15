РФ создает в оккупации "информационную тюрьму": подробности
Россияне лишили жителей оккупации доступа к ТВ и интернету - там работают только "разрешенные" Кремлем сайты, соответственно украинские ресурсы заблокированы, а Telegram и WhatsApp работают с перебоями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Сообщается, что в оккупированном Мелитополе россияне ограничили интернет и жители жалуются на изоляцию.
"Интернет на временно оккупированных территориях, как и во всей РФ, его почти нет. Это не та общая сеть к которой мы привыкли пользоваться почти без ограничений. Там давно все закрыто, большое количество сайтов и ресурсов, они просто недоступны", - сказал Федоров.
По его словам, сейчас жителям ВОТ для того, чтобы связаться с родственниками и близкими и иметь доступ к объективной общей информации нужно пользоваться VPN.
"Враг ограничивает это умышленно, чтобы жители оккупированной территории имели доступ только к пропаганде, а не к объективной информации", - добавил глава Запорожской ОВА.
Напомним, оккупанты устанавливают спутниковые антенны "Русский мир", чтобы укрепить контроль над информационным пространством и изолировать территории от всех источников новостей, кроме пророссийских.
Также сообщалось, что Россия усиливает давление на жителей оккупированных территорий в попытке ускорить процесс паспортизации.
Стоит отметить, что Украине удается возвращать на подконтрольную территорию детей из оккупации, на которых враг осуществляет моральное давление и насаждает им свою пропаганду.
Например, недавно Украина вернула двух подростков, одного из которых враг вывез на свою территорию РФ, впрочем, мать мальчика смогла забрать ребенка, несмотря на многочисленные препятствия.
Отметим, что президент Владимир Зеленский разработал инициативу Bring Kids Back UA, целью которой является возвращение украинских детей на Родину.