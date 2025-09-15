РФ создает в оккупации "информационную тюрьму": подробности

Россияне лишили жителей оккупации доступа к ТВ и интернету - там работают только "разрешенные" Кремлем сайты, соответственно украинские ресурсы заблокированы, а Telegram и WhatsApp работают с перебоями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Сообщается, что в оккупированном Мелитополе россияне ограничили интернет и жители жалуются на изоляцию.

"Интернет на временно оккупированных территориях, как и во всей РФ, его почти нет. Это не та общая сеть к которой мы привыкли пользоваться почти без ограничений. Там давно все закрыто, большое количество сайтов и ресурсов, они просто недоступны", - сказал Федоров.

По его словам, сейчас жителям ВОТ для того, чтобы связаться с родственниками и близкими и иметь доступ к объективной общей информации нужно пользоваться VPN.

"Враг ограничивает это умышленно, чтобы жители оккупированной территории имели доступ только к пропаганде, а не к объективной информации", - добавил глава Запорожской ОВА.