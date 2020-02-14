РФ запросила засідання Радбезу ООН по Україні, а Зеленський змінив склад РНБО: новини за 13 лютого

Колаж РБК-Україна

Росія запросила засідання Ради Безпеки по Україні, "Укрпошта" призупинила доставку посилок в Китай, президент України Володимир Зеленський змінив склад РНБО. Детальніше про те, що сталося в четвер, 13 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Росія запросила засідання Радбезу ООН по Україні

Росія запросила засідання Ради Безпеки по Україні у зв'язку з п'ятою річницею мінських домовленостей. Про це заявив заступником постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський, передають росЗМІ.

Полянський зазначив, що Росія запросила засідання на 18 лютого. Захід може бути призначений на другу половину дня.

Зеленський змінив склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони, ввівши туди нового главу Офісу президента Андрія Єрмака. Про це йдеться в указі глави держави. Разом з тим, президент вивів зі складу РНБО колишнього главу ОП Андрія Богдана.

Нагадаємо, Зеленський змінив главу Офісу президента. Декілька днів тому він звільнив Андрія Богдана і поставив на його місце свого радника Андрія Єрмака.

СБУ встановила причетних до теракту в Авдіївці у січні 2015

Служба безпеки України встановила причетних до теракту в Авдіївці в січні 2015 року, в результаті якого загинули два мирні жителі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що СБУ встановила обставини теракту в Авдіївці 26 січня 2015 року. За даними слідства, бойовики батальйону "Сомалі" обстріляли з "Градів" житлові квартали Авдіївки, всього випустили не менше сімдесяти таких снарядів. В результаті теракту два мирні жителі загинули, ще двоє отримали поранення.

СБУ встановила, що гаубичною батареєю командував бойовик з позивним "Море", а реактивна артилерійська батарея в складі двох "Градів" виконувала накази ватажка з позивним "Академік", який віддавав команди за погодженням з ватажком батальйону Михайлом Товстих ("Гіві").

У ДСНС підтвердили загибель 8 українців в аварії в Росії

Вночі 13 лютого в Пустошкінському районі Псковської області (РФ) сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, внаслідок чого загинуло вісім та постраждав один громадянин України. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Справа знаходиться на контролі українського Міністерства закордонних справ.

У ВООЗ прогнозують, що дві третини жителів планети можуть заразитися коронавірусом

Заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі. Таке припущення висловив радник при Всесвітній організації охорони здоров'я Айру Лонджині, який також очолює центр статистики інфекційних хвороб в університеті Флориди, повідомляє агентство Вloomberg.

За його словами, карантинні заходи можуть уповільнити поширення хвороби, але вони були вжиті вже після того, як вірус встиг проникнути в різні райони Китаю і за його межі.

Катастрофа МН17: названо дату першого засідання суду в Гаазі

Перше засідання суду в Гаазі у справі про катастрофу МН17 на Донбасі у 2014 році відбудеться 9 березня. Про це повідомила адвокат одного з обвинувачених Олена Кутьїна, передають російські ЗМІ.

За її словами, адвокати росіян, яких слідство вважає причетними до катастрофи, візьмуть участь в засіданні суду.

"Укрпошта" призупинила доставку посилок до Китаю

Український державний поштовий оператор "Укрпошта" через коронавірус у Китаї призупинила доставку посилок в цю країну. Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрпошти".

Повідомляється, що, незважаючи на те, що немає ніяких заборон з боку Національної пошти Китаю, у зв'язку з різким скороченням рейсів авіакомпаній до Китаю припинено прийом посилок для доставки в цю країну.

Путін: гіперзвукова зброя зробила безглуздим стримування Росії

Наявність гіперзвукової зброї у Російської Федерації зробила безглуздими витрати інших країн на військове стримування РФ. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передають російські ЗМІ.

За його словами, система протиракетної оборони Заходу спрямована на знешкодження ядерного потенціалу Росії.

Поклонська терміново звернулася до Зеленського через Крим

Колишня "прокурор" Криму Наталія Поклонська звернулася до президента Володимира Зеленського з питання постачання води в Крим. Вона заявила, що дамбу на Північно-Кримському каналі потрібно терміново зруйнувати, як "Берлінську стіну".

"Зараз можуть відбутися зрушення в усуненні водної блокади Криму - шукають способи домовитися. Річка Дніпро протікає через три країни - Білорусь, Україну і Росію і є міжнародною. Перекриття Північно-Кримського каналу це злочин. Я звертаюся до Зеленського. Цю дамбу потрібно як зруйнувати Берлінську стіну ", - написала Наталія Поклонська на своїй Facebook-сторінці.