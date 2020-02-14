РФ запросила заседание Совбеза ООН по Украине, а Зеленский сменил состав СНБО: новости за 13 февраля

Коллаж РБК-Украина

Россия запросила заседание Совета Безопасности по Украине, "Укрпошта" приостановила доставку посылок в Китай, президент Украины Владимир Зеленский сменил состав СНБО. Подробнее о том, что произошло в четверг, 13 февраля, - в материале РБК-Украина

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передают росСМИ.

Полянский отметил, что Россия запросила заседние на 18 февраля. Мероприятие может быть назначено на вторую половину дня.

Зеленский сменил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, введя туда нового главу Офиса президента Андрея Ермака. Об этом говорится в указе главы государства. Вместе с тем, президент вывел из состава СНБО бывшего главу ОП Андрея Богдана.

Напомним, Зеленский сменил главу Офиса президента. Несколько дней назад он уволил Андрея Богдана и поставил на его место своего советника Андрея Ермака.

СБУ установила причастных к теракту в Авдеевке в январе 2015

Служба безопасности Украины установила причастных к теракту в Авдеевке в январе 2015 года, в результате которого погибли два мирных жителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что СБУ установила обстоятельства теракта в Авдеевке 26 января 2015 года. По данным следствия, боевики батальона "Сомали" обстреляли из "Градов" жилые кварталы Авдеевки, всего выпустили не менее семидесяти таких снарядов. В результате теракта два мирных жителя погибли, еще двое получили ранения.

СБУ установила, что гаубичной батареей командовал боевик с позывным "Море", а артиллерийская реактивная батарея в составе двух "Градов" выполняла приказы главаря с позывным "Академик", который отдавал команды по согласованию с главарем батальона Михаилом Толстых ("Гиви").

В ГСЧС подтвердили гибель 8 украинцев в аварии в России

Ночью 13 февраля в Пустошконском районе Псковской области (РФ) произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли восемь и пострадал один гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Дело находится на контроле украинского Министерства иностранных дел.

В ВОЗ прогнозируют, что две трети жителей планеты могут заразиться коронавирусом

Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли. Такое предположение высказал советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини, который также возглавляет центр по статистике инфекционных болезней в университете Флориды, сообщает агентство Вloomberg.

По его словам, карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы.

Катастрофа МН17: названа дата первого заседания суда в Гааге

Первое заседание суда в Гааге по делу о катастрофе МН17 на Донбассе в 2014 году состоится 9 марта. Об этом сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, передают российские СМИ.

По ее словам, адвокаты россиян, которых следствие считает причастными к катастрофе, примут участие в заседании суда.

"Укрпошта" приостановила доставку посылок в Китай

Украинский государственный почтовый оператор "Укрпошта" из-за коронавируса в Китае приостановила доставку посылок в эту страну. Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрпошты".

Сообщается, что, несмотря на то, что нет никаких запретов со стороны Национальной почты Китая, в связи с резким сокращением авиакомпаний рейсов в Китай приостановлен прием посылок для доставки в эту страну.

Путин: гиперзвуковое оружие сделало бессмысленным сдерживание России

Наличие гиперзвукового оружия у Российской Федерации сделало бессмысленными расходы других стран на военное сдерживание РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передают российские СМИ.

По его словам, система противоракетной обороны Запада направлена на обезвреживание ядерного потенциала России.

Поклонская обратилась к Зеленскому из-за Крыма

Бывшая "прокурор" Крыма Наталья Поклонская обратилась к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу поставки воды в Крым. Она заявила, что дамбу на Северо-Крымском канале нужно срочно разрушить, как "Берлинскую стену".

"Сейчас могут произойти сдвиги в устранении водной блокады Крыма - ищут варианты и способы договориться. Река Днепр протекает через три страны - Беларусь, Украину и Россию и является международной. Перекрытие Северо-Крымского канала это преступление. Я обращаюсь к Зеленскому. Эту дамбу нужно разрушить как Берлинскую стену ", - написала Наталья Поклонская на своей Facebook-странице.