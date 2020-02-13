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"Укрпошта" призупинила доставку посилок до Китаю

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 11:57
"Укрпошта" призупинила доставку посилок до Китаю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прийняті до 11 лютого відправлення будуть доставлені

Український державний поштовий оператор "Укрпошта" через коронавірус у Китаї призупинила доставку посилок в цю країну. Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрпошти".

Повідомляється, що, незважаючи на те, що немає ніяких заборон з боку Національної пошти Китаю, у зв'язку з різким скороченням рейсів авіакомпаній до Китаю припинено прийом посилок для доставки в цю країну.

Також повідомляється, що всі прийняті до 11 лютого відправлення будуть доставлені, але строки доставки можуть бути змінені.

Водночас доставки посилок з Китаю теж може затримуватися у зв'язку зі скороченням кількості авіарейсів.

Нагадаємо, раніше вісім країн заявили про припинення поштового сполучення з Китаєм у зв'язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, Данія, Грузія, Греція, Румунія, Сербія, Сінгапур та Іспанія вже припинили відправку та доставку листів і посилок.

Крім того, Поштове агентство США повідомило, що частково призупиняє повідомлення - США більше не будуть обробляти поштові перевезення в Китай з інших країн. China Post раніше заявляла, що приймати пошту з Китаю безпечно.

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