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Дрон ударил по трассе Киев-Одесса: есть погибшие и травмированые

09:58 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Дрон ударил по трассе Киев-Одесса: есть погибшие и травмированые Фото: Киевскую область атаковал дрон (gp.gov.ua)
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Утром 20 октября дрон ударил по трассе Киев-Одесса. В результате атаки есть погибшие и травмированые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской ОВ Тимура Ткаченко.

"Очередной удар врага по мирным людям, которые просто ехали на работу, по своим делам… В результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе на автодороге Киев - Одесса горят автомобили", - говорится в заявлении.

По информации ОВА, в результате атаки есть погибшие и травмированые. Их количество еще уточняется.

"Предварительно есть погибшие и травмированные. За каждой такой новостью - человеческие жизни, семьи и боль. На месте работают все оперативные службы. Движение транспорта ограничено", - добавил Ткаченко.

Обновлено. По данным прокуратуры, погибли три человека. Еще четверо были ранены.

Удар произошел в поселке Чабаны, вблизи ТЦ.

Напомним, ночью РФ атаковала Украину почти 200 дронами. В результате атаки есть почти 30 "прилетов".

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