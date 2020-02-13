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Путін: гіперзвукова зброя зробила безглуздим стримування Росії

Новини » Політика     13.02.2020 - 16:00
Путін: гіперзвукова зброя зробила безглуздим стримування Росії
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін знову заявив про військову перевагу Росії

Наявність гіперзвукової зброї у Російської Федерації зробила безглуздими витрати інших країн на військове стримування РФ. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передають російські ЗМІ.

За його словами, система протиракетної оборони Заходу спрямована на знешкодження ядерного потенціалу Росії.

"Але після того, як у нас з'явилося гіперзвукова зброя, стали безглузді їх спроби це зробити, і безглуздими стали багатомільярдні витрати, які вони здійснили", - сказав Путін.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Путін заявляв, що тільки у Росії є гіперзвукова зброя. Він також підкреслив, що Москва вперше в історії випереджає інших за рівнем розвитку передових озброєнь.

"Радянський Союз завжди наздоганяв США - і по атомній бомбі, і по стратегічній авіації, і по першим міжконтинентальним ракетам. На сьогодні у нас унікальна ситуація в нашій новій і новітній історії: наздоганяють нас. У жодній країні світу немає гіперзвукової зброї взагалі, а гіперзвукової зброї континентальної дальності - тим більше ", - заявив Путін.

У січні 2020 року стало відомо, що Пентагон розробляє засіб перехоплення гіперзвукової зброї.

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