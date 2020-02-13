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Катастрофа МН17: названо дату першого засідання суду в Гаазі

Новини » Політика     13.02.2020 - 12:55
Катастрофа МН17: названо дату першого засідання суду в Гаазі
Ілюстративне фото (flickr.com/jeroenakkermans)

Перше засідання пройде 9 березня

Перше засідання суду в Гаазі у справі про катастрофу МН17 на Донбасі у 2014 році відбудеться 9 березня. Про це повідомила адвокат одного з обвинувачених Олена Кутьїна, передають російські ЗМІ.

За її словами, адвокати росіян, яких слідство вважає причетними до катастрофи, візьмуть участь в засіданні суду.

"Ми будемо брати участь. Перше засідання у Гаазі пройде 9 березня", - зазначила Кутьїна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди відхилили запит Росії щодо фігурантів справи МН17. Москва пропонувала передати їй кримінальне переслідування трьох росіян, обвинувачених в катастрофі. Однак Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що це "не є варіантом".

У катастрофі МН17, в результаті якої загинули майже 300 осіб, звинувачуються ватажок розвідки "ДНР" Сергій Дубінський (позивний "Похмурий"), колишній міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (позивний "Стрєлков"), підполковник російських ВДВ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") і українець Леонід Харченко (позивний "Кріт").

Катастрофа Boeing 777 в Донецькій області сталася 17 липня 2014 року. За даними слідства, пасажирський лайнер, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур, збили ракетою з установки "Бук", яку доставили на окупований Донбас з Росії.

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Новини України НідерландиавиакатастрофаMH17
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