ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський змінив склад РНБО

Новини » Політика     13.02.2020 - 09:55
Зеленський змінив склад РНБО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський ввів до персонального складу РНБО Андрія Єрмака

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони, ввівши туди нового главу Офісу президента Андрія Єрмака. Про це йдеться в указі глави держави.

Разом з тим, президент вивів зі складу РНБО колишнього главу ОП Андрія Богдана.

"1) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Єрмака Андрія Борисовича - керівника Офісу президента України; 2) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Богдана", - йдеится в указі.

Андрій Борисович Єрмак - киянин, народився 21 листопада 1971 року. Вищу освіту здобув в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка (магістр міжнародного приватного права).

З 1995 року займався адвокатською діяльністю. Є членом Міжнародної асоціації юристів IBA, член Асоціації правників України.

Будучи на посаді помічника глави держави, Андрій Єрмак провів зустріч з адвокатом президента США Рудольфо Джуліані. В якості представника Зеленського Єрмак разом в главою МЗС Пристайко брав участь в переговорах "нормандської четвірки" у вересні 2019. Очолював координаційну групу з обміну полоненими.

Нагадаємо, Зеленський змінив главу Офісу президента. Декілька днів тому він звільнив Андрія Богдана і поставив на його місце свого радника Андрія Єрмака.

Останній вже провів брифінг і заявив, що новий Офіс президента буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні. Єрмак пообіцяв, що комунікації Офісу президента будуть на більш високому рівні.

В Україну вирушає делегація Сенату США Випробування на міцність: що сталося з рейтингом "Слуги народу" і опозиції
Новини України Володимир ЗеленськийРНБОАндрій БогданАндрій Єрмак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся