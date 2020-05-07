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У РФ зафіксований новий антирекорд за кількістю заражених коронавірусом

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 11:02
У РФ зафіксований новий антирекорд за кількістю заражених коронавірусом
Ілюстративне фото (flickr)

За добу вірус підтвердили у 11 321 осіб

За минулу добу в Росії коронавірусом заразилися понад 11 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Станом на 7 травня в РФ зафіксовано понад 177 тис. хворих на COVID-19. За останню добу коронавірус підтвердили у 11 321 росіянина.

За добу від ускладнень, викликаних вірусом, померло 88 осіб. З початку епідемії зафіксовано 1625 летальних випадків.

Найбільше випадків зареєстровано у Москві (92,6 тис.) і області (17,4 тис.), а також у Санкт-Петербурзі (6,1 тис.). До речі, в Москві також зафіксований рекордний добовий приріст хворих - вірус виявили у 6,7 тис. осіб.

Попередній анти-рекорд за кількістю нових заражень Росія встановила 3 травня. Тоді за добу інфекцію підтвердили у 10 633 осіб. Вчора стало відомо, що РФ піднялася на 5 місце в світі за кількістю заражених коронавірусом.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірус виявили у міністра культури РФ Ольги Любімової. Раніше COVID-19 підтвердили у глави російського уряду Михайла Мішустіна. Він був першим топ-чиновником РФ, у кого виявили інфекцію.

В Німеччині вважають, що пандемія триватиме до кінця року У Німеччині другий день поспіль зростає кількість заражених COVID-19
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