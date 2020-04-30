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У прем'єра Росії підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 19:55
У прем'єра Росії підтвердили коронавірус
Фото: Михайло Мішустін (premier gov ua)

Михайло Мішустін пішов на самоізоляцію

У прем'єр-міністра Російської Федерації Михайла Мішустіна лабораторно підтвердили зараження коронавірусом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що Мішустін доповів президенту Володимиру Путіну про своє захворювання.

При цьому наголошується, що прем'єр пішов на самоізоляцію. А виконуючим обов'язки прем'єра він запропонував призначити Андрія Білоусова. При цьому російський президент підтримав його кандидатуру.

Нагадаємо, в Росії за минулу добу підтвердили 7099 нових випадків захворювання вірусом. При цьому близько 40% хворих не мають клінічних симптомів захворювання. Всього в РФ інфіковано 106 498 осіб.

Крім того, у світі від коронавірусу вилікувались вже більше одного мільйона осіб. Найбільше пацієнтів, що видужали в США - 147 тисяч. При цьому померли від COVID-19 понад 228 тис. людей. Всього у світі зареєстровано 3 219 242 зараження.

Додамо, що за добу 29 квітня у світі підтвердили ще 69,4 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. При цьому загальна кількість заражених у світі перевищує 3,2 млн осіб.

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