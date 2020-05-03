ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії зафіксовано новий рекорд за кількістю випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 10:44
У Росії зафіксовано новий рекорд за кількістю випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу коронавірус підтвердили більш як у 10 тисяч осіби

Число заражених коронавірусом в Росії за добу зросло на 10 633 людини, що є новим рекордом за кількістю зафіксованих випадків за добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський оперативний штаб боротьби з коронавірусом.

Так, загальна кількість заражених зросла до 134 687 осіб. Також зафіксовано 1280 летальних випадків (58 за добу).

Також зазначається, що Татарстан, Башкирія і Ленінградська область увійшли в число регіонів, де більше тисячі заражених.

Нагадаємо, раніше РФ встановила рекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. В перший день травня зафіксували 9623 нових випадків.

Ще раніше в Росії підтвердили майже 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом за добу. Також COVID-19 інфікувався прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Також повідомлялося, що в російській армії коронавірусом інфіковані 2,7 тис. осіб. Крім того, перше тестування показало коронавірус у понад 200 вихованців військових училищ.

Таким чином Росія увійшла в топ-10 країн за кількістю заражених коронавірусом.

У МОЗ констатували відсутність серйозних спалахів коронавірусу в Україні В Україні зафіксували спад захворюваності COVID-19: список областей
Новини України Російська ФедераціяКоронавірус
News
On Top