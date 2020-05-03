У Росії зафіксовано новий рекорд за кількістю випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу коронавірус підтвердили більш як у 10 тисяч осіби

Число заражених коронавірусом в Росії за добу зросло на 10 633 людини, що є новим рекордом за кількістю зафіксованих випадків за добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський оперативний штаб боротьби з коронавірусом.

Так, загальна кількість заражених зросла до 134 687 осіб. Також зафіксовано 1280 летальних випадків (58 за добу).

Також зазначається, що Татарстан, Башкирія і Ленінградська область увійшли в число регіонів, де більше тисячі заражених.

Нагадаємо, раніше РФ встановила рекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. В перший день травня зафіксували 9623 нових випадків.

Ще раніше в Росії підтвердили майже 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом за добу. Також COVID-19 інфікувався прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Також повідомлялося, що в російській армії коронавірусом інфіковані 2,7 тис. осіб. Крім того, перше тестування показало коронавірус у понад 200 вихованців військових училищ.

Таким чином Росія увійшла в топ-10 країн за кількістю заражених коронавірусом.