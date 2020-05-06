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Коронавірусом заразилася міністр культури РФ

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 14:47
Коронавірусом заразилася міністр культури РФ
Фото: глава Мінкульту РФ Ольга Любімова (kremlin ru)

За словами прес-секретаря міністра, хвороба протікає в легкій формі

Коронавірусну інфекцію діагностували у міністра культури Росії Ольги Любімової. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У прес-службі міністра повідомили, що тест на коронавірус, який раніше зробила Любімова, показав позитивний результат.

"Глава Мінкультури Ольга Любімова працює віддалено. Результати тесту на COVID-19 позитивні, міністр знаходиться вдома, проводить робочі наради в режимі відеоконференції, бере участь у зустрічах і переговорах в онлайн-форматах. Хвороба протікає в легкій формі, про госпіталізацію мова не йде", - заявила прес-секретар міністра Ганна Усачова.

Раніше коронавірус виявили у російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. Він був першим топ-чиновником РФ, у кого підтсвердили інфекцію. Також повідомлялося, що коронавірус виявили у одного з працівників адміністрації Кремля.

Сьогодні Росія обійшла Німеччину і зайняла п'яте місце в світі за кількістю виявлених випадків COVID-19. Станом на 6 травня у Росії зафіксовано майже 167 тис. випадків коронавірусу. За останню добу інфекцію діагностували у 10 559 росіян.

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