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В РФ зафиксирован новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 11:02
В РФ зафиксирован новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr)

За сутки вирус подтвердили у 11 321 человек

За минувшие сутки в России коронавирусом заразились более 11 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По состоянию на 7 мая в РФ зафиксировано более 177 тыс. заболевших COVID-19. За последние сутки коронавирус подтвердили у 11 321 россиянина.

За сутки от осложнений, вызванных вирусом, умерли 88 человек. С начала эпидемии зафиксировано 1625 летальных случаев.

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (92,6 тыс.) и области (17,4 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (6,1 тыс.). К слову, в Москве также зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - вирус выявили у 6,7 тыс. человек.

Предыдущий анти-рекорд по числу новых заражений Россия установила 3 мая. Тогда за сутки инфекцию подтвердили у 10 633 человек. Вчера стало известно, что РФ поднялась на 5 место в мире по числу заразившихся коронавирусом.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирус выявили у министра культуры РФ Ольги Любимовой. Ранее COVID-19 подтвердили у главы российского правительства Михаила Мишустина. Он был первым топ-чиновником РФ, у кого выявили инфекцию.

В Германии считают, что пандемия продлится до конца года В Германии второй день день подряд растет число зараженных COVID-19
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