В РФ задействовали резервные мощности НПЗ, чтобы снизить влияние атак Украины, - Reuters
Россия вынуждена использовать резервные мощности нефтеперерабатывающих заводов из-за ударов украинских дронов. Благодаря такому решению несмотря на многочисленные атаки нефтепереработка в РФ сократилась несущественно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Украинские атаки дальнобойными дронами в начале 2025 года и с августа привели к выводу из строя не менее 20% мощностей российских НПЗ. По меньшей мере 17 заводов были поражены дронами. Но в целом все удары, сказали изданию источники, привели к падению объемов нефтепереработки в России лишь на 6%.
Причина, как заявили источники, якобы в том, что российские НПЗ работали не на полную мощность. Поэтому им удалось смягчить влияние атак на инфраструктуру, запустив резервные мощности и отремонтировав то, что поддавалось ремонту.
Общие мощности РФ по переработке нефти оцениваются в 6,6 млн баррелей ежедневно. Однако источники заявили, что они редко используются полностью. Общий объем нефтепереработки в РФ по итогам октября составил 5,1 млн баррелей в сутки - что на 300 тысяч меньше, чем было раньше.
Последствия ударов по НПЗ
Несмотря на бравурные заявления Кремля о якобы "стабильности" рынка топлива, в реальности последствия украинских ударов для россиян довольно болезненны. Так, доходы РФ от нефти упали ниже, чем было в прошлом году.
С начала 2025 года, в первом квартале, украинские дроны поразили шесть крупных российских НПЗ - Рязанский, Волгоградский, Саратовский, Туапсинский, Уфимский и Астраханский. А с августа по конец октября 2025 года было зафиксировано 58 ударов по объектам нефтяной инфраструктуры РФ. Самый дальний удар был в 2000 километрах от границы Украины.
Еще одна проблема для РФ - это получение запчастей для оборудования на НПЗ из западных стран. Российские компании заявляют, что якобы нашли способы производить собственное оборудование и импортировать нужное из Китая - российского союзника.
Но из-за "серых схем" импорта ремонты поврежденных НПЗ затягиваются. Таким образом, пока непонятно, как долго россиян будут спасать резервные мощности на заводах.
Удары по НПЗ в РФ: последние новости
Напомним, ранее стало известно, что 11 ноября неизвестные дроны атаковали НПЗ в российском Орске Оренбургской области РФ. Он расположен в 1500 км от границы с Украиной. Позже это подтвердили в Генштабе ВСУ и в Службе безопасности Украины.
Кстати, ранее Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе.
Недавно два нефтеперерабатывающих завода - нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ - остановили свою работу после атаки дронов. После них 6 ноября остановил работу Волгоградский НПЗ россиян.