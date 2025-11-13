В РФ задействовали резервные мощности НПЗ, чтобы снизить влияние атак Украины, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Украинские атаки дальнобойными дронами в начале 2025 года и с августа привели к выводу из строя не менее 20% мощностей российских НПЗ. По меньшей мере 17 заводов были поражены дронами. Но в целом все удары, сказали изданию источники, привели к падению объемов нефтепереработки в России лишь на 6%.

Причина, как заявили источники, якобы в том, что российские НПЗ работали не на полную мощность. Поэтому им удалось смягчить влияние атак на инфраструктуру, запустив резервные мощности и отремонтировав то, что поддавалось ремонту.

Общие мощности РФ по переработке нефти оцениваются в 6,6 млн баррелей ежедневно. Однако источники заявили, что они редко используются полностью. Общий объем нефтепереработки в РФ по итогам октября составил 5,1 млн баррелей в сутки - что на 300 тысяч меньше, чем было раньше.

Последствия ударов по НПЗ

Несмотря на бравурные заявления Кремля о якобы "стабильности" рынка топлива, в реальности последствия украинских ударов для россиян довольно болезненны. Так, доходы РФ от нефти упали ниже, чем было в прошлом году.

С начала 2025 года, в первом квартале, украинские дроны поразили шесть крупных российских НПЗ - Рязанский, Волгоградский, Саратовский, Туапсинский, Уфимский и Астраханский. А с августа по конец октября 2025 года было зафиксировано 58 ударов по объектам нефтяной инфраструктуры РФ. Самый дальний удар был в 2000 километрах от границы Украины.

Еще одна проблема для РФ - это получение запчастей для оборудования на НПЗ из западных стран. Российские компании заявляют, что якобы нашли способы производить собственное оборудование и импортировать нужное из Китая - российского союзника.

Но из-за "серых схем" импорта ремонты поврежденных НПЗ затягиваются. Таким образом, пока непонятно, как долго россиян будут спасать резервные мощности на заводах.