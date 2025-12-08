РФ задействовала около 120 тысяч военных для продвижения в Запорожской области, - эксперт

С недавних пор осложнилась ситуация в районе Степногорска, что на юго-восток от Запорожья. Российская армия задействовала около 120 тысяч военных для продвижения в Запорожской области.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте .

Сейчас россияне пытаются продвигаться по руслу бывшего Каховского водохранилища, которое за несколько лет заросло высокой травой. Это дает возможность противнику прятаться в "зеленке" и периодически силами ДРГ атаковать позиции ВСУ.

Степногорск важен прежде всего тем, что от него открывается путь на Запорожье. Российские войска пытаются дотянуться до областного центра, но, учитывая то, сколько времени у них уходит на оккупацию гораздо меньших населенных пунктов, здесь у них могут возникнуть более масштабные проблемы.

Также тяжелые бои идут в районе Гуляйполя.

По словам военного эксперта, полковника ВСУ Владислава Селезнева, российские военные периодически пытаются прорваться в восточный пригород, при этом используя авиабомбы и артиллерию.

С их помощью противник по своему обыкновению уничтожает город, прежде чем пробовать его захватить.

"Россия действует абсолютно рационально, мне кажется. Они, прежде чем захватить тот или иной населенный пункт, сначала его разрушают. Так было всегда, начиная с войны еще в Чечне. Так враг действует и сейчас. Каждое целое здание - это огневая точка, которая позволяет оказывать эффективное сопротивление", - отметил Селезнев.

На востоке от Гуляйполя и в самом городе протекает река Гайчур. Она, по словам экспертов, может стать серьезным препятствием для россиян, если они продолжат продвижение.