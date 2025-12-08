РФ задіяла близько 120 тисяч військових для просування у Запорізькій області, - експерт

Віднедавна ускладнилася ситуація в районі Степногірська, що на південний схід від Запоріжжя. Російська армія задіяла близько 120 тисяч військових для просування у Запорізькій області.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті" .

Наразі росіяни намагаються просуватися руслом колишнього Каховського водосховища, яке за кілька років заросло високою травою. Це дає можливість противнику ховатися в "зеленці" і періодично силами ДРГ атакувати позиції ЗСУ.

Степногірськ важливий насамперед тим, що від нього відкривається шлях на Запоріжжя. Російські війська намагаються дотягнутися до обласного центру, але, з огляду на те, скільки часу в них іде на окупацію набагато менших населених пунктів, тут у них можуть виникнути більш масштабні проблеми.

Також важкі бої точаться в районі Гуляйполя.

За словами військового експерта, полковника ЗСУ Владислава Селезньова, російські військові періодично намагаються прорватися в східне передмістя, водночас використовуючи авіабомби й артилерію.

З їхньою допомогою противник за своїм звичаєм знищує місто, перш ніж пробувати його захопити.

"Росія діє абсолютно раціонально, мені здається. Вони, перш ніж захопити той чи інший населений пункт, спочатку його руйнують. Так було завжди, починаючи з війни ще в Чечні. Так ворог діє і зараз. Кожна ціла будівля - це вогнева точка, яка дає змогу чинити ефективний опір", - зазначив Селезньов.

На сході від Гуляйполя і в самому місті протікає річка Гайчур. Вона, за словами експертів, може стати серйозною перешкодою для росіян, якщо вони продовжать просування.