РФ теряет рынок: добыча нефти падает из-за трудностей со сбытом, - Bloomberg

Нефтяная добыча в РФ в январе сократилась уже второй месяц подряд. Причина заключается в трудностях со сбытом нефти из-за санкционного давления США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также: Минус 19% переработки нефти. Сырский назвал результаты ударов по РФ в январе
Издание со ссылкой на осведомленные источники пишет, что в январе страна-агрессор добывала в среднем 9,28 млн баррелей нефти в день.
Этот показатель меньше на 46 тысяч баррелей в день уже сниженного декабрьского уровня, и почти на 300 тысяч баррелей в день ниже того, что РФ может добывать по соглашению с ОПЕК+.
Отмечается, что страна-агрессор засекретила данные о добыче нефти, экспорте и работе своих НПЗ, что затрудняет независимую оценку ситуации.
Одновременно с падением добычи наблюдается рост запасов российской нефти, которая хранится на танкерах в море. Это говорит о том, что некоторые грузы требуют много времени, чтобы найти покупателей на фоне растущего санкционного давления на РФ.
Bloomberg отмечает, что сокращение добычи Россией нефти может привести к потере ею своей доли на мировом рынке.
Напомним, индийская компания Reliance Industries недавно впервые после вступления в силу запрета ЕС на импорт продукции из российской нефти экспортировала авиационное топливо в Европу.
Отметим, индийские нефтеперерабатывающие заводы стали чаще отказываться от российской нефти премиальных сортов из-за опасений вторичных санкций и проблем с проведением платежей.
Кроме того, в январе поступления России от экспорта нефти и газа уменьшились почти вдвое в годовом измерении и опустились до самой низкой отметки с июля 2020 года.
РБК-Украина ранее писало, что, согласно данным Bloomberg, импорт российской нефти в Индию может сократиться вдвое после заключения торговой сделки с США.