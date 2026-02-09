РФ теряет рынок: добыча нефти падает из-за трудностей со сбытом, - Bloomberg

Издание со ссылкой на осведомленные источники пишет, что в январе страна-агрессор добывала в среднем 9,28 млн баррелей нефти в день.

Этот показатель меньше на 46 тысяч баррелей в день уже сниженного декабрьского уровня, и почти на 300 тысяч баррелей в день ниже того, что РФ может добывать по соглашению с ОПЕК+.

Отмечается, что страна-агрессор засекретила данные о добыче нефти, экспорте и работе своих НПЗ, что затрудняет независимую оценку ситуации.

Нефти в море становится все больше

Одновременно с падением добычи наблюдается рост запасов российской нефти, которая хранится на танкерах в море. Это говорит о том, что некоторые грузы требуют много времени, чтобы найти покупателей на фоне растущего санкционного давления на РФ.

Bloomberg отмечает, что сокращение добычи Россией нефти может привести к потере ею своей доли на мировом рынке.