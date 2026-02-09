RU

РФ теряет рынок: добыча нефти падает из-за трудностей со сбытом, - Bloomberg

Фото: добыча российской нефти неуклонно сокращается (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Нефтяная добыча в РФ в январе сократилась уже второй месяц подряд. Причина заключается в трудностях со сбытом нефти из-за санкционного давления США.

Издание со ссылкой на осведомленные источники пишет, что в январе страна-агрессор добывала в среднем 9,28 млн баррелей нефти в день.

Этот показатель меньше на 46 тысяч баррелей в день уже сниженного декабрьского уровня, и почти на 300 тысяч баррелей в день ниже того, что РФ может добывать по соглашению с ОПЕК+.

Отмечается, что страна-агрессор засекретила данные о добыче нефти, экспорте и работе своих НПЗ, что затрудняет независимую оценку ситуации.

Нефти в море становится все больше

Одновременно с падением добычи наблюдается рост запасов российской нефти, которая хранится на танкерах в море. Это говорит о том, что некоторые грузы требуют много времени, чтобы найти покупателей на фоне растущего санкционного давления на РФ.

Bloomberg отмечает, что сокращение добычи Россией нефти может привести к потере ею своей доли на мировом рынке.

 

Отказ от российской нефти

Напомним, индийская компания Reliance Industries недавно впервые после вступления в силу запрета ЕС на импорт продукции из российской нефти экспортировала авиационное топливо в Европу.

Отметим, индийские нефтеперерабатывающие заводы стали чаще отказываться от российской нефти премиальных сортов из-за опасений вторичных санкций и проблем с проведением платежей.

Кроме того, в январе поступления России от экспорта нефти и газа уменьшились почти вдвое в годовом измерении и опустились до самой низкой отметки с июля 2020 года.

РБК-Украина ранее писало, что, согласно данным Bloomberg, импорт российской нефти в Индию может сократиться вдвое после заключения торговой сделки с США.

