Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)

Харьков, Понедельник 06 октября 2025 07:54
UA EN RU
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото) Фото: россияне ударили "Шахедами" по ночному Харькову (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 6 октября российские захватчики обстреляли ударными дронами Харьков. В городе вспыхнули пожары есть разрушения жилищной инфраструктуры и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечатется, что в результате атаки в Новобаварском районе Харькова возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, а в Шевченковском - горел автомобиль.

"Кроме того, повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили. По предварительным данным, пострадали 4 человека", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий привлекались спасатели, а также медицинский и пиротехнический расчеты ГСЧС.

Спасатели также обнародовали фото последствий вражеской атаки.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (https://t.me/dsns_telegram)

Воздушные атаки РФ

В ночь на 6 октября российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

В Харькове атака началась около 23:00 и продолжалась около часа. В результате ударов повреждены частные дома, несколько человек госпитализированы с острой реакцией на стресс.

Добавим, что в воскресенье, 5 октября, враг разрушил отделение "Новой почты" в Донецкой области. Уничтожены более 400 посылок на общую сумму более миллиона гривен.

В ночь на воскресенье, россияне нанесли один из самых массированных ударов по Украине за весь период полномасштабной войны. Агрессор использовал большое количество ударных дронов, крылатых ракет и аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Харьков Война в Украине Атака дронов
