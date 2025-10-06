ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ночью запустила более сотни дронов: как отработала ПВО

Украина, Понедельник 06 октября 2025 09:15
UA EN RU
РФ ночью запустила более сотни дронов: как отработала ПВО Иллюстративное фото: Россия запустила 116 дронов этой ночью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ночь на понедельник, 6 октября, российская армия запустила по территории Украины 116 беспилотников различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С 20:00 05 октября противник атаковал 116-ю ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других.

Вражеские цели были запущены с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 понедельника, 6 октября, противовоздушной обороной сбито или подавлено 83 вражеских дрона типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 30 ударных дронов на 7 локациях. Однако вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.

Обстрелы 6 октября

Этой ночью российские захватчики обстреляли ударными дронами Харьков. В городе вспыхнули пожары есть разрушения жилой инфраструктуры и пострадавшие.

Также Российская Федерация снова атаковала энергетические объекты Черниговской области. На этот раз Ичнянскую общину. По данным облэнерго, во время удара РФ зафиксировано попадание в энергетический объект.

"Энергетики уже начинали восстановление, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью. Поэтому просим набраться терпения - делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - сказано в сообщении.

Россияне в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Там есть попадание в промышленный объект и возник пожар.

Оккупанты также атаковали Донецкую область - в результате удара враг отделение "Новой почты". В компании уточнили, что в момент попадания отделение было закрыто, поэтому ни один из работников не пострадал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушные силы Украины
Новости
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии