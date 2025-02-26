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РФ ночью запустила более 170 "Шахедов" с шести направлений: сколько сбила ПВО

Среда 26 февраля 2025 09:12
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РФ ночью запустила более 170 "Шахедов" с шести направлений: сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: РФ 26 февраля запустила более 170 "Шахедов" с шести направлений (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ночь на среду, 26 февраля, российская армия запустила по территории Украины 177 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 10 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 февраля 2025 года, с 19:00 25 февраля, противник атаковал Украину 177-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Они были запущены с направлений:

  • Орел;
  • Брянск;
  • Курск;
  • Миллерово;
  • Шаталово;
  • Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 110-х ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Также 66 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряно без негативных последствий. Вследствие вражеской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Кировоградская и Сумская области.

Ночная дроновая атака

Напомним, накануне вечером российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники, и из-за угрозы атаки "Шахедов" в ряде областей была объявлена тревога.

Сообщалось о работе ПВО в Киеве в нескольких районах из-за вражеских дронов-камикадзе. "Шахэды" также сбивали и в Киевской области. Впоследствии стало известно, в Бучанском районе ударный дрон россиян попал в жилой дом. На месте инцидента вспыхнул пожар. Тогда была информация, что в этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет.

Также российские ударные беспилотники атаковали также Харьков, в городе были "прилеты" в двух районах. Один из дронов-камикадзе попал в многоэтажный дом, и уже известно о двух пострадавших.

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