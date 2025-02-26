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В Киевской области вражеский "Шахед" атаковал жилой дом, возник пожар

Среда 26 февраля 2025 00:17
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В Киевской области вражеский "Шахед" атаковал жилой дом, возник пожар Фото: на месте попадания вспыхнул масштабный пожар (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Бучанском районе Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом. На месте инцидента вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА Николая Калашника.

Он сообщил, что БпЛА врезался в двухэтажный частный дом. Все оперативные службы уже работают на месте происшествия для ликвидации последствий.

"В этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет. С диагнозом убойная рана головы госпитализирована в местную больницу", - отмечается в сообщении.

Калашник отметил, что атака вражеских БпЛА продолжается и попросил жителей оставаться в укрытиях пока опасность не пройдет.

Фото: в.и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник (https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4595)

Дроновая атака РФ

Вечером 25 февраля российские террористы в очередной раз запустили в направлении Украины десятки дронов-камикадзе типа "Шахед".

Около 23:00 в Киеве были слышны взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским целям.

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