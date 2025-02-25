ua en ru
Вт, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ вечером запустила "Шахеды" с нескольких направлений: где объявлена тревога

Вторник 25 февраля 2025 20:43
UA EN RU
РФ вечером запустила "Шахеды" с нескольких направлений: где объявлена тревога Иллюстративное фото: РФ запустила "Шахеды" по нескольким направлениям 25 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники по территории в Украине вечером вторника, 25 февраля. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с северного направления. Сначала тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях.

Также вражеские дроны были замечены в южных областях страны.

Информация о движении вражеских ударных БпЛА:

  • БпЛА на севере Херсонщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный.

Напомним, что жителей областей где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

РФ вечером запустила &quot;Шахеды&quot; с нескольких направлений: где объявлена тревога

Обстрел Украины со стороны России

Напомним, российская армия каждую ночь запускает по территории Украины беспилотники ударного типа "Шахед". Последние несколько дней их количество во время ночных атак перевалило за несколько сотен. Например, в ночь на 24 февраля захватчики выпустили 185 беспилотников с пяти разных направлений.

Сегодня же ночью противовоздушная оборона (ПВО) работала в Киевской области. Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Из-за атаки в Житомирской области есть повреждения и пострадавшие.

В ночь на 25 февраля Российская Федерация атаковала Украину более чем 210 беспилотными летательными аппаратами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО
Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО
DAILY
Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году