В Киеве сбивают российские беспилотники, ПВО работает в нескольких районах

В Киеве сегодня вечером, 25 февраля, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. Причиной является вражеская воздушная атака с применением беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевского городского голову Виталия Кличко .

Отмечается, что работа ПВО продолжается в нескольких районах столицы.

Как рассказал мэр, идет боевая работа защитников неба на левом берегу, а также в центре Киева.

"В столице, на левом берегу, работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! Вражеские БПЛА с севера и с юга еще заходят на город", - говорится в заявлении городского головы в публикации в Telegram в 22:54.

Позже он добавил, что в центре Киева также работает ПВО. Местных жителей просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"По вражеским целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО. Ударные дроны фиксируются в разных частях города", - сообщили в Киевской городской военной администрации.

В КГВА также призвали жителей и гостей столицы "не игнорировать угрозу и находиться в укрытиях".

Добавим, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения противником ударных беспилотников для атак на Киев, и говорили о возможной работе ПВО.

Отметим также, что в Киевской области сегодня вечером также продолжается работа ПВО из-за вражеской дроновую атаку. Об этом информировали в Киевской областной военной администрации около часа назад.