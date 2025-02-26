ua en ru
Ср, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Атака дронов: в Харькове зафиксировано три прилета, повреждена многоэтажка

Харьков, Среда 26 февраля 2025 00:58
UA EN RU
Атака дронов: в Харькове зафиксировано три прилета, повреждена многоэтажка Фото: российский дрон попал в многоэтажку в Харькове (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские ударные беспилотники атаковали Харьков. Прилеты вражеских БпЛА зафиксированы в двух районах города, один из дронов попал в многоэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

По его словам, в городе зафиксированы три прилета в Шевченковском и Киевском районах. На данную минуту информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Позже Терехов сообщил об ударе БпЛА по многоэтажке в Киевском районе города. Информация о пострадавших также уточняется.

Обновлено 1:06

По словам Игоря Терехова, в результате прилета по многоэтажке в Киевском районе Харькова пострадали два человека.

Воздушная атака России

Напомним, вечером во вторник, 25 февраля, российские террористы одновременно с нескольких направлений запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед".

Около полуночи мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Харькове с интервалом в две минуты.

Тем временем в Бучанском районе в Киевской области вражеский БПЛА попал в жилой дом. На месте прилета вспыхнул пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов
NEWS
Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО
Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО
DAILY
Застряли в "маяках". Какие условия программы МВФ не выполнила Украина и чем это грозит
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Застряли в "маяках". Какие условия программы МВФ не выполнила Украина и чем это грозит