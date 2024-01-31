РФ ночью выпустила по Украине два десятка "шахедов" и ракеты, в ВСУ рассказали о сбитых целях

Россияне выпустили 20 БпЛА типа "Shahed-136/131" с направлений: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ и мыс Чауда – временно оккупированный Крым.

Также враг атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма и Воронежской области России.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 14 враждебных БПЛА", - говорится в сообщении.

Беспилотники были уничтожены в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

Атака дронов на Харьков.

Около 16 часов 30 января в Харькове слышали серию взрывов во время воздушной тревоги. Впоследствии руководитель ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Харьковскому району. Информации о жертвах или пострадавших не было.

Также Синегубов писал, что россияне вечером обстреляли Золочевскую и Малоданиловскую общины Харьковской области. В частности, они били ракетой "Искандер-М".

Вечером 30 января в Харькове снова прозвучала серия взрывов. оккупанты атаковали город и область с помощью по меньшей мере шести ударных беспилотников. В результате этой атаки зафиксировано попадание в жилой дом, пострадали три человека.