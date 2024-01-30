Атака дронов на Харьков: зафиксировано попадание в жилой дом, есть пострадавшие

Российские войска атаковали Харьков с помощью ударных дронов вечером 30 января. Зафиксировано попадание в жилой дом, возник пожар. Известно о трех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова .

Пострадавшие

По данным руководителя Харьковской ОВА, три гражданских человека получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс. Медики предоставили им помощь на месте.

Игорь Терехов также сообщил, что пострадали три человека - все в легкой форме.

Что известно о разрушении

Отмечается, что российские оккупанты атаковали Харьков и область с помощью по меньшей мере шести ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Также, по данным ОВА, есть попадания в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова, зафиксированы повреждения в Слободском районе. Спасатели ликвидируют пожар в магазине.

"Повреждена исключительно гражданская инфраструктура!", - подчеркнул Синегубов.

Терехов заявил, что в Слободском районе в двух многоэтажках выбиты стекла, повреждены авто.

Ранее мэр Харькова сообщил об ударе "шахеда" по району жилой застройки города. Он также добавил, что возник пожар на месте попадания.

Обстрел Харькова 30 января

Около 16 часов 30 января в Харькове слышали серию взрывов во время воздушной тревоги . Тогда воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области.

Впоследствии Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Харьковскому району. Информации о жертвах или пострадавших не было.

Также Синегубов писал, что россияне вечером обстреляли Золочевскую и Малоданиловскую общины Харьковской области. В частности, они били ракетой "Искандер-М".

Вечером 30 января в Харькове снова прозвучала серия взрывов. Воздушные Силы ВСУ сообщали, что ударные дроны типа "Shahed" в районе Харькова.